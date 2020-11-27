Российский фридайвер установил новый мировой рекорд

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд. Об этом он сообщил у себя на официальном аккаунте в Instagram.

Алексей нырнул на глубину 113 метров за 4 минуты 5 секунд в раздельных ластах на задержке дыхания. Спортсмен уже устанавливал другой рекорд – в моноласте он нырял на глубину 130 метров.

«Мне удалось достичь рекордной глубины, тем самым побив действующий рекорд, который принадлежал Арно Джеральду», - поделился рекордсмен в сообщении.

Спортсмен также подчеркнул, что они соревнуются не друг с другом, а с возможностями человеческого организма и «каждый раз убеждаемся, что они безграничны».

Ранее рекорд принадлежал французу Арно Жеральду. Главный соперник россиянина погрузился на 112 метров под воду. Молчанов установил 20-й рекорд в своей карьере.