Гроб с телом Марадоны привезли на кладбище
К кладбищу стянуто большое количество полицейских.
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Гроб с телом Диего Марадоны привезли на кладбище Белла-Виста недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, сообщил местный телеканал TN.
Как отмечается, большое количество полицейских стянуто к кладбищу. Они не подпускают толпу к входу.
Во время церемонии прощания с легендарным футболистом начались массовые беспорядки и стычки с полицией. Некоторые люди попытались прорваться к гробу Марадоны.