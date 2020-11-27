Спорт Гроб с телом Марадоны привезли на кладбище Кирилл Васин К кладбищу стянуто большое количество полицейских. © Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress Гроб с телом Диего Марадоны привезли на кладбище Белла-Виста недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, сообщил местный телеканал TN. Как отмечается, большое количество полицейских стянуто к кладбищу. Они не подпускают толпу к входу. Во время церемонии прощания с легендарным футболистом начались массовые беспорядки и стычки с полицией. Некоторые люди попытались прорваться к гробу Марадоны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика