Два футболиста сборной России сдали положительный тест на коронавирус

Футболисты сборной России Алексей Миранчук и Денис Черышев сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщили представители клубов, за которые играют россияне.

О заражении Миранчука сообщила пресс-служба клуба «Атланта» на своем официальном сайте. Отмечается, что футболит прошел тест 26 ноября. На данный момент игрок отправлен на самоизоляцию.

О положительном результате теста Дениса Черышева сообщил Хави Гарсия - тренер испанской команды «Валенсия», где россиянин играет на позиции полузащитника.