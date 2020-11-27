Спорт Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей Алена Миронова Решение принято на основе рекомендаций региональных властей и медицинских служб. © Фото: Alexander Shemetov, Global Look Press Первый этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдет без зрителей из-за новой коронавирусной инфекции. «Мы свяжемся с теми, кто приобрел билеты, и посоветуем им, что делать дальше. Однако в течение следующих полутора недель организациям придется приложить немало усилий для организации Кубка мира», - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте этапа. Ранее планировалось, что зрители будут присутствовать. Решение провести соревнования без зрителей было принято на основе рекомендаций региональных властей и медицинских служб.



Первые два этапа Кубка мира пройдут в Контиолахти 28-29 ноября и 3-6 декабря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика