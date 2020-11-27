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Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей

Алена Миронова
10:38 27.11.2020
Решение принято на основе рекомендаций региональных властей и медицинских служб.
Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей
© Фото: Alexander Shemetov, Global Look Press

Первый этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдет без зрителей из-за новой коронавирусной инфекции.

«Мы свяжемся с теми, кто приобрел билеты, и посоветуем им, что делать дальше. Однако в течение следующих полутора недель организациям придется приложить немало усилий для организации Кубка мира», - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте этапа.

Ранее планировалось, что зрители будут присутствовать. Решение провести соревнования без зрителей было принято на основе рекомендаций региональных властей и медицинских служб.

Первые два этапа Кубка мира пройдут в Контиолахти 28-29 ноября и 3-6 декабря.

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