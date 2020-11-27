Катафалк с телом Марадоны покинул президентский дворец в Буэнос-Айресе

Гроб с телом Диего Марадоны вывезли из президентского дворца в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Как сообщает ТАСС, по просьбе семьи легендарного футболиста церемония прощания была завершена досрочно. Катафалк с телом Марадоны покинул дворец и направился на кладбище Белла-Виста, где похоронены его родители.

Во время церемонии прощания с легендарным футболистом начались массовые беспорядки и стычки с полицией. По информации СМИ, чтобы попасть к гробу некоторые болельщики начали прорываться через толпу и ограждения, нарушая процессию.