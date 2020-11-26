Фанаты почтили память Диего Марадоны файер-шоу в Неаполе
В Аргентине в связи со смертью футболиста объявлен трехдневный траур.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Fernando Gens dpa Globallookpress
В ночь на четверг, 26 ноября, толпы людей вышли на улицы Неаполя, чтобы почтить память легендарного футболиста в истории своего города - Диего Марадоны.
Фанаты собрались у дома, где размещено тридцатиметровое граффити с изображением футболиста и устроили мощное файер-шоу.
В Аргентине в связи с уходом Марадоны объявлен трехдневный траур. Прощание с футболистом состоится в президентском дворце Каса Росада.
Диего Марадона скончался в своем доме на 61-м году жизни от остановки сердца. Незадолго до этого он перенес операцию на головной мозг.