Фанаты почтили память Диего Марадоны файер-шоу в Неаполе

В ночь на четверг, 26 ноября, толпы людей вышли на улицы Неаполя, чтобы почтить память легендарного футболиста в истории своего города - Диего Марадоны.

Фанаты собрались у дома, где размещено тридцатиметровое граффити с изображением футболиста и устроили мощное файер-шоу.

В Аргентине в связи с уходом Марадоны объявлен трехдневный траур. Прощание с футболистом состоится в президентском дворце Каса Росада.

Диего Марадона скончался в своем доме на 61-м году жизни от остановки сердца. Незадолго до этого он перенес операцию на головной мозг.