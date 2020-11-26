Спорт Гроб Диего Марадоны спрятали от толпы Кирилл Васин Гроб вынесли по соображениям безопасности, пока люди во дворце не успокоятся. © Фото: Fernando Gens dpa Globallookpress Гроб с телом Диего Марадоны был перенесен из зала президентского дворца в столице Аргентины Буэнос-Айресе из-за начавшихся беспорядков, сообщил местный телеканал TN. Отмечается, что гроб спрятали по соображениям безопасности, пока толпа во дворце не успокоится. Во время церемонии прощания с легендарным футболистом начались массовые беспорядки и стычки с полицией. По информации СМИ, чтобы попасть к гробу некоторые болельщики начали прорываться через толпу и ограждения, нарушая процессию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика