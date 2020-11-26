Житель Буэнос-Айреса рассказал, как город прощается с Диего Марадоной

Любители футбола в трауре в связи с кончиной Диего Марадоны. Скорбит Старый Свет от Неаполя до Барселоны, растут очереди желающих попрощаться с великим игроком и в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Гроб установлен в президентском дворце. Море людей только нарастает, периодически снося полицейские кордоны. Многие люди в очереди держат в руках портреты Марадоны или одеты в футболки с его именем и форму клубов, в которых он играл. В ожидании пришедшие поют песни и скандируют: «Марадона всегда будет жив». Как это выглядит «Звезде» рассказал житель аргентинской столицы Александр Правдивый.

«Позади меня президентская площадь, вот там президентский дворец с приспущенным флагом, здесь начинается очередь - четыре квартала», - сказал Правдивый.

По его словам, ребята на подходе к президентской площади на асфальте нарисовали портрет Диего Марадоны. Надпись гласит: «нет сна без возможностей. Все возможно в этом мире. Диего, играй».

На Розовом доме (на испанском «Каса Росада»), на балконах - черная траурная лента. Как отметил Правдивый, фанаты клуба «Гимназио», где Диего был последним тренером, сказали: «мы вчера жили под звездой, а сейчас ее нет». Очередями и скандированием прощается Аргентина со своим героем.

Диего Марадона умер накануне в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.