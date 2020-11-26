Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Для пришедших проститься с Марадоной установлен пункт тестирования на COVID-19

Алексей Курильченко
20:07 26.11.2020
В Буэнос-Айресе выстроилась многокилометровая очередь – многие не соблюдают правила безопасности.
Для пришедших проститься с Марадоной установлен пункт тестирования на COVID-19
© Фото: Fernando Gens dpa Globallookpress

Минздрав Аргентины распорядился установить пункт тестирования на коронавирус рядом с местом прощания с футболистом Диего Марадоной. Сообщается, что очередь к месту церемонии растянулась на четыре километра.

Как сообщает агентство Telam, установлен лишь один пункт тестирования, несмотря на то, что люди продолжают прибывать. Пришедшие не соблюдают социальную дистанцию, многие не носят маски.

«Мы делаем все возможное, но мы не можем идти против народа», - отметил глава Минздрава Аргентины Гонсалес Гарсиа.

Некоторые аргентинцы также обеспокоены несоблюдением мер безопасности, некоторые ожидают роста заболеваемости в городе.

Ранее житель Буэнос-Айреса Филипп Бонадыков рассказал «Звезде», как проходит церемония прощания с известным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:57 В стране и мире
Видео
В СК сообщили подробности зпдержания бывшего замдиректора ФСИН Максименко
19:26 В стране и мире
На «оранжевой ветке» московского метро сломался поезд
18:51 В стране и мире
Видео
Музей Херсонес-Таврический лишили аккаунта в Instagram
18:49 Спорт
Адвокат Марадоны обвинил скорую помощь в преступных действиях
18:32 ОПК
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
Популярное
Популярное
Видео
Минобороны показало кадры испытательного пуска новой ракеты системы ПРО
Видео
Выжившую в ДТП россиянку сразу же сбила насмерть другая машина
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Жуткое нападение тигра на человека в Индии сняли на видео
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.