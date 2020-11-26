Для пришедших проститься с Марадоной установлен пункт тестирования на COVID-19

Минздрав Аргентины распорядился установить пункт тестирования на коронавирус рядом с местом прощания с футболистом Диего Марадоной. Сообщается, что очередь к месту церемонии растянулась на четыре километра.

Как сообщает агентство Telam, установлен лишь один пункт тестирования, несмотря на то, что люди продолжают прибывать. Пришедшие не соблюдают социальную дистанцию, многие не носят маски.

«Мы делаем все возможное, но мы не можем идти против народа», - отметил глава Минздрава Аргентины Гонсалес Гарсиа.

Некоторые аргентинцы также обеспокоены несоблюдением мер безопасности, некоторые ожидают роста заболеваемости в городе.

Ранее житель Буэнос-Айреса Филипп Бонадыков рассказал «Звезде», как проходит церемония прощания с известным аргентинским футболистом Диего Марадоной.