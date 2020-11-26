Жареные сосиски, футбольные кричалки и слезы: в Буэнос-Айресе прощаются с Марадоной
Житель Буэнос-Айреса Филипп Бонадыков рассказал «Звезде», как проходит церемония прощания с известным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
«С раннего утра толпа его фанатов, футбольных болельщиков и просто аргентинцев стекается к главной площади в президентский дворец, чтобы попрощаться», - поделился житель города.
Прощание с футболистом будет проходить в официальной резиденции президента. Именно там прощались со многими известными личностями, например, с бывшим президентом Аргентины Нестором Киршнером.
«Очень многие люди скандируют "Диего" и "Марадона". Многие плачут. Многие также продают флаги, воду, жарят сосиски. Ну а некоторые искренне пришли с флагами, чтобы отдать честь герою», - рассказал Филипп.
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур.