Спорт Жареные сосиски, футбольные кричалки и слезы: в Буэнос-Айресе прощаются с Марадоной Алена Миронова В Аргентине объявлен трехдневный национальный траур. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Житель Буэнос-Айреса Филипп Бонадыков рассказал «Звезде», как проходит церемония прощания с известным аргентинским футболистом Диего Марадоной. «С раннего утра толпа его фанатов, футбольных болельщиков и просто аргентинцев стекается к главной площади в президентский дворец, чтобы попрощаться», - поделился житель города. Прощание с футболистом будет проходить в официальной резиденции президента. Именно там прощались со многими известными личностями, например, с бывшим президентом Аргентины Нестором Киршнером. «Очень многие люди скандируют "Диего" и "Марадона". Многие плачут. Многие также продают флаги, воду, жарят сосиски. Ну а некоторые искренне пришли с флагами, чтобы отдать честь герою», - рассказал Филипп. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика