Спорт Адвокат Марадоны обвинил скорую помощь в преступных действиях Алена Миронова Машина приехала спустя 30 минут после вызова. © Фото: Ni Ruijie, XinHua, Globallookpress Адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Матиас Морла обвинил скорую помощь, которая прибыла к легендарному футболисту спустя 30 минут после вызова, в преступных действиях. «То, что персонал не оказывал внимания и контролировал моего друга на протяжении 12 часов — неприемлемо. Машина скорой помощи ехала к Диего полчаса — это преступный идиотизм. Этот факт не должен быть упущен, я буду требовать расследования — написал адвокат в Twitter. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика