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Адвокат Марадоны обвинил скорую помощь в преступных действиях

Алена Миронова
18:49 26.11.2020
Машина приехала спустя 30 минут после вызова.
Адвокат Марадоны обвинил скорую помощь в преступных действиях
© Фото: Ni Ruijie, XinHua, Globallookpress

Адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Матиас Морла обвинил скорую помощь, которая прибыла к легендарному футболисту спустя 30 минут после вызова, в преступных действиях.

«То, что персонал не оказывал внимания и контролировал моего друга на протяжении 12 часов — неприемлемо. Машина скорой помощи ехала к Диего полчаса — это преступный идиотизм. Этот факт не должен быть упущен, я буду требовать расследования — написал адвокат в Twitter.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур.

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