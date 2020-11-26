Со сборной России по биатлону сняли карантин

Со сборной России по биатлону снят карантин. Стартовый этап Кубка мира в Финляндии пропустят Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

«Бабиков пропустит старт Кубка мира из-за положительного результата теста на коронавирус, который был взят у него 24 ноября. Изоляция Антона продлится как минимум до 1 декабря включительно», - говорится в сообщении. Такое решение было принято медицинскими властями Финляндии.

По сообщению Союза биатлонистов России, ожидается официальное подтверждение информации о снятии карантина от Международного союза биатлонистов.

Ранее в среду IBU сообщил о положительных тестах на коронавирус в командах России, Латвии и Молдавии. Имена спортсменов и членов команд, у которых был обнаружен COVID-19, не назывались. Сборная России 27 и 28 ноября должна сдать ещё одни плановые тесты на COVID-19.