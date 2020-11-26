Прощание с Марадоной в Аргентине обернулось давкой и стычками с полицией

Во время церемонии прощания в Аргентине с легендарным футболистом Диего Марадоной начались массовые беспорядки и стычки с полицией.

Чтобы попасть в Президентский дворец Буэнос-Айреса, некоторые болельщики начали прорываться через толпу и ограждения, нарушая процессию. Люди собирались в большие толпы, толкали друг друга, чтобы попасть внутрь, передает издание Clarin.



Поклонники начали занимать очередь с вечера и стояли всю ночь перед правительственным зданием в Аргентине. Входы на площадь строго ограничены. За порядком следят несколько десятков полицейских.

Церемония прощания с футболистом началась сегодня в 12.00 по московскому времени, она будет продолжаться 48 часов. Прийти на нее могут все желающие.

Диего Марадона умер накануне в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.