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«Однажды уже психанул»: Дрозд ответил, может ли Тайсон покусать Джонса

Егор Левин
14:54 26.11.2020
Выставочный 8-раундовый бой между легендами бокса состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр».
«Однажды уже психанул»: Дрозд ответил, может ли Тайсон покусать Джонса
© Фото: imago sportfotodienst, Globallookpress

На пресс-конференции перед предстоящим боксерским поединком легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса - младшего экс-боксер тяжеловес, а ныне промоутер Григорий Дрозд ответил на вопрос, может ли «Железный» Майк вспомнить былое и прикусить оппонента за ухо. Дрозд не стал исключать такой возможности.

«Теоретически это возможно. Тайсон однажды психанул, что помешает ему сейчас? Но, надеюсь, все будет технично и без травм», - сказал он.

Участвующий в конференции по видеосвязи российский депутат, в прошлом также профессиональный боксер Николай Валуев, также оценил вопрос, однако оказался более прозаичен.

«Сейчас уже не то время, это была история. Внутри себя бойцы понимают, что интерес к поединку и так максимально подогрет. Как только они выйдут в ринг, само экстраординарное событие уже состоится. Вряд ли будут откусанные уши», - заключил он.

Напомним, в спортивной истории навсегда остался инцидент во время боя Майка Тайсона и Эвандера Холифилда в 1997 году, когда «Железный» в пылу битвы сильно укусил противника за ухо. Спустя много лет, в 2009 году, Тайсон публично извинился за свои действия, и его извинения были приняты. В 2002 году он вновь совершил подобный поступок, во время пресс-конференции укусив за ногу своего будущего соперника Леннокса Льюиса. Впоследствии журнал The Ring признал событием года скандальную конференцию, а не сам боксерский поединок.

Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр». По правилам мероприятия, боксеры проведут восемь раундов по две минуты каждый в 12-унцевых перчатках, без защитных шлемов и с разрешенными нокаутами. Судья также будет вправе остановить бой при сильном рассечении у кого-то из бойцов.

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