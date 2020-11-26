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Дзюба раскрыл детали разговора с Черчесовым после скандала

Алена Миронова
14:37 26.11.2020
Футболист и тренер созвонились по телефону.
Дзюба раскрыл детали разговора с Черчесовым после скандала
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба раскрыл детали разговора с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым касательно своего невызова.

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю», - передает RT слова футболиста.

Дзюба отметил, что, несмотря ни на что, взаимное уважение всегда присутствовало в его взаимоотношениях с Черчесовым.

Говоря о сборной, футболист заявил, что в настоящий момент нужно больше сосредоточиться на футболе, в частности, на подготовке к мартовским играм и ближайшему турниру - Евро. Для решения этой задачи, подчеркнул Дзюба, необходимо, наоборот, объединиться.

Напомним, 7 ноября в Сети появился видеоролик интимного характера с участием Артема Дзюбы. Футболиста отстранили от ноябрьских матчей в сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените».

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