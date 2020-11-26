«Это все-таки ростовский юмор»: Баста отреагировал на обращение Валерия Карпина

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом «Баста», обратился к главному тренеру футбольного клуба «Ростов» Валерию Карпину в своем прямом эфире в Instagram.

Музыкант удивился, что Карпин опубликовал фотографию временной регистрации в Ростове.

«Валер, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова. Это все-таки ростовский юмор. Тебе, временному ростовчанину, у которого есть регистрация на пять лет, должны быть понятны наши ростовские шутки. Согласен, они не всегда добрые», - подчеркнул Баста.

История конфликта между Бастой и Валерием Карпиным берет свое начало с 2018 года. Тогда представители клуба заявили, что защитное покрытие, которое монтировалось при подготовке к концерту музыканта, повредило газон футбольного стадиона.

Музыкант сразу отреагировал на критику и попросил имена представителей футбольного клуба, которые считают, что его выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию клуба, а также повлиять на результативность игроков.

В интервью комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну, вышедшем в воскресенье, 22 ноября, музыкант рассказал о конфликте с Карпиным. Он подчеркнул, что не ассоциирует тренера ни с городом, ни с клубом «Ростов». Он также предложил ему отказаться от московской прописки и окончательно переехать в Ростов, после чего назвал Валерия «тренером-наемником».

Главный тренер «Ростова» в ответ опубликовал фото свидетельства о регистрации в Ростове-на-Дону в своем Instagram и подчеркнул, что не вступал в конфликт с Бастой.