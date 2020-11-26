Спорт Валуев оценил шансы Тайсона и Джонса в предстоящем поединке По словам Николая Валуева, Тайсон может диктовать свои условия в бою. © Фото: ТРК "Звезда" «Там мощь, которая есть у Тайсона, безусловно, будет оказывать ему хорошую службу. Соблюсти свой прошлый стиль, присущий стиль, который есть у Роя Джонса, в силу возраста ему будет очень сложно. Ему будет сложно двигаться, потому что как ни крути возраст будет диктовать. И к какому-то раунду это должно произойти, и рано или поздно они сойдутся в той рубке, которая выгодна Майку Тайсону. Тот позыв, с которого он выходил на ринг, он всегда остается с человеком», - сказал Валуев. Свое мнение российский боксер и политик высказал на пресс-конференции, посвященном предстоящему бою Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего, который состоится 28 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика