«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» из Мадрида в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в столице Испании.

В данной игре команды голов не забили. Таким образом, «Локомотив» набрал три очка и расположился на третьем месте в группе А. «Атлетико» - второй с пятью очками, на первом месте «Бавария» из Мюнхена с двенадцатью баллами. Замыкает таблицу с одним очком «Зальцбург».

Ранее «Зенит» и «Краснодар» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» в Риме проиграл местному «Лацио» со счетом 1:3. «Краснодар» дома уступил «Севилье» 1:2.