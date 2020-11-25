Нурмагомедов намекнул на возвращение в октагон
Свой завершающий поединок в карьере спортсмен провел 24 октября с американцем Джастином Гейджи.
© Фото: khabib_nurmagomedov, instagram
Российский боец Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал совместный снимок с главой UFC Даном Уайтом.
«Скоро увидимся», - написал Нурмагомедов под фото.
Очередной победный поединок российского бойца прошел в конце октября 2020 года с американцем Джастином Гэйджи. Сразу после него Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.