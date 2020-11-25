«Зенит» и «Краснодар» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Российские футбольные клубы продолжили безвыигрышную серию в Лиге чемпионов.

Петербургский «Зенит» в Риме проиграл местному «Лацио» со счетом 1:3. Единственный гол в составе нашей команды забил Артем Дзюба.

Для него этот мяч стал девятым за время выступлений в Лиге чемпионов. Таким образом, Дзюба установил рекорд среди российских игроков по количеству голов в самом престижном футбольном турнире Старого Света.

Однако, для «Зенита» это слабое утешение. Команда потеряла все шансы выйти в плей-офф турнира. Как и «Краснодар», который на своем поле проиграл «Севилье» 1:2.