Мэр Неаполя предложил переименовать стадион в честь Диего Марадоны

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис сообщил, что их стадион будет переименован в честь Диего Марадоны. Об этом он написал в Twitter.

«Назовем стадион Сан-Паоло в честь Диего Армандо Марадоны!!!», - говорится в сообщении.

Также глава отметил, что «Диего научил наших людей мечтать, он спас "Наполи" своим гением. В 2017 году он стал почетным гражданином города. Диего доставил нам столько радости и счастья, Неаполь тебя любит».

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщения о кончине подтвердил агент футболиста. Президент Аргентины объявил в стране трехдневный траур.