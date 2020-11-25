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Мэр Неаполя предложил переименовать стадион в честь Диего Марадоны

Ирина Киселенко
22:53 25.11.2020
Речь идет о стадионе «Сан-Паоло», на котором проводит домашние матчи футбольный клуб «Наполи».
Мэр Неаполя предложил переименовать стадион в честь Диего Марадоны
© Фото: Keystone Press Agency Globallookpress

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис сообщил, что их стадион будет переименован в честь Диего Марадоны. Об этом он написал в Twitter.

«Назовем стадион Сан-Паоло в честь Диего Армандо Марадоны!!!», - говорится в сообщении.

Также глава отметил, что «Диего научил наших людей мечтать, он спас "Наполи" своим гением. В 2017 году он стал почетным гражданином города. Диего доставил нам столько радости и счастья, Неаполь тебя любит».

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщения о кончине подтвердил агент футболиста. Президент Аргентины объявил в стране трехдневный траур.

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