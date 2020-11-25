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«Он вызывал у меня только восхищение»: Олег Романцев рассказал о матчах против Марадоны

Алексей Курильченко
22:00 25.11.2020
Советский футболист сходился на поле с аргентинцем в качестве как игрока, так и тренера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: FrankHoermann SVEN SIMON Globallookpress

Заслуженный футболист СССР Олег Романцев рассказал о рассказал о матчах против Диего Марадоны, который скончался 25 ноября. По его словам, аргентинец вызвал у него лишь восхищение.

«Я один из немногих людей, кто играл против Марадоны в двух ипостасях – в качестве игрока и тренера. Он вызывал у меня только восхищение. Стоит отметить, что все матчи против Марадоны мы сыграли вничью – приятное воспоминание об игре с великим футболистом» - рассказал «Звезде» Романцев.

Также он отметил, что Марадона, по его мнению, является сильнейшим футболистом в истории. В этом мнении у советского футболиста имеется немало сторонников

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