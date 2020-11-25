Спорт «Спасибо за все, Диего»: футболисты высказались о смерти Марадоны Алексей Курильченко Для многих игроков аргентинец был лучшим футболистом всех времен. © Фото: FrankHoermann SVEN SIMON Globallookpress Футболист «Ювентуса» Кришитану Роналду выразил соболезнования по поводу смерти Диего Марадоны. По словам португальского футболиста, мир прощается с вечным гением. «Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете, бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет за собой безграничное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, тебя никогда не забудут», - написал Роналду на своей странице в Twitter. Тренер клуба «Ювентус» Андреа Пирло написал, что Марадона был «богом футбола». «Бог футбола уходит... Спасибо за все, Диего» - написал Пирло в Twitter. Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер назвал Марадону лучшим футболистом поколения. «Лучший игрок моего поколения и, возможно, величайший в истории. После благословенной, хотя и трудной жизни, надеюсь, что он найдет утешение в руках Господа. Покойся с миром, Диего» - сообщил британец. Ранее о смерти Марадоны высказался и его друг, футболист Пеле - именно с ним постоянно сравнивали аргентинца, пытаясь выявить из них лучшего футболиста всех времен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика