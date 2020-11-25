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«Спасибо за все, Диего»: футболисты высказались о смерти Марадоны

Алексей Курильченко
21:13 25.11.2020
Для многих игроков аргентинец был лучшим футболистом всех времен.
«Спасибо за все, Диего»: футболисты высказались о смерти Марадоны
© Фото: FrankHoermann SVEN SIMON Globallookpress

Футболист «Ювентуса» Кришитану Роналду выразил соболезнования по поводу смерти Диего Марадоны. По словам португальского футболиста, мир прощается с вечным гением.

«Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете, бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет за собой безграничное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, тебя никогда не забудут», - написал Роналду на своей странице в Twitter.

Тренер клуба «Ювентус» Андреа Пирло написал, что Марадона был «богом футбола».

«Бог футбола уходит... Спасибо за все, Диего» - написал Пирло в Twitter.

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер назвал Марадону лучшим футболистом поколения.

«Лучший игрок моего поколения и, возможно, величайший в истории. После благословенной, хотя и трудной жизни, надеюсь, что он найдет утешение в руках Господа. Покойся с миром, Диего» - сообщил британец.

Ранее о смерти Марадоны высказался и его друг, футболист Пеле - именно с ним постоянно сравнивали аргентинца, пытаясь выявить из них лучшего футболиста всех времен.

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