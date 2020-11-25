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Клуб «Наполи» скорбит по Марадоне

Алексей Курильченко
21:01 25.11.2020
В Instagram клуба, где легендарный аргентинец играл в течение 7 лет, установлен черный логотип.
Клуб «Наполи» скорбит по Марадоне
© Фото: Esposito Salvatore Keystone Press Agency Globallookpress

Итальянский футбольный клуб «Наполи» поставил черный логотип на своей странице в Instagram черный логотип – в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Аргентинец играл в составе клуба 7 лет.

Марадона был подписан в «Наполи» в 1984 году из клуба «Барселона» - за рекордные 12 миллионов долларов. Период участия Марадоны в клубе считается «эпохой побед» - именно с аргентинцем в составе клуб завоевал свой первый кубок УЕФА и ряд других престижных наград.

Также СМИ сообщили, что предстоящие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Марадоне.

Ранее советский футболист Ринат Дасаев рассказал об истории знакомства с аргентинским футболистом Диего Марадоной. По его словам, аргентинец всегда отличался добродушием и добротой.

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