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Дасаев: «Марадона был всегда был готов помочь близким и друзьям»

Алексей Курильченко
20:33 25.11.2020
Заслуженный советский футболист лично встречался с легендарным аргентинцем в ходе четырех матчей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Napoli Giacomino Globallookpress

Заслуженный футболист СССР Ринат Дасаев рассказал об истории знакомства с аргентинским футболистом Диего Марадоной. По его словам, аргентинец всегда отличался добродушием и добротой.

«Я встречался с ним в Севилье лично – это был очень отзывчивый и добродушный человек, который всегда готов был помочь близким и друзьям. А еще он всегда любил футбол. Где бы Марадона не играл, он всегда демонстрировал свое мастерство. На поле мы встречались четыре раза – за эти матчи он забил мне два гола», - сообщил Дасаев «Звезде».

Ранее стало известно о смерти Диего Марадоны. Сообщения о кончине подтвердил агент футболиста. Президент Аргентины объявил в стране трехдневный траур.

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