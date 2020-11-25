Пеле о смерти Марадоны: «однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе»

Одним из первых на уход легендарного футболиста отреагировал бразильский футболист Пеле. Именно с ним постоянно сравнивали Марадону, пытаясь выявить из них лучшего футболиста всех времен.

«Грустно терять друзей таким образом. Определенно, однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе», - приводит слова Пеле ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

Ранее агентство ЭФЭ со ссылкой на личного агента Диего Марадоны Матиаса Морию подтвердило смерть легендарного аргентинского футболиста. Причиной смерти могла стать остановка сердца футболиста.