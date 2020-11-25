Спорт Сборная России по биатлону получила положительные тесты на COVID-19 Ирина Киселенко Положительные результаты зафиксированы в командах России, Латвии и Молдавии. © Фото: Tomi Hänninen Newspix24 Globallookpress Сборная России по биатлону получила положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU) в Twitter. «Мы начали проводить тесты ПЦР на COVID-19 на первом этапе Кубка мира BMW IBU в Финляндии. Во время первой тестовой сессии члены трех команд получили положительный результат. Затронутые команды - Россия, Латвия и Молдова», - говорится в сообщении. Все члены команды были предупреждены и изолированы. Два первых этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти 28-29 ноября и 3-6 декабря.



Ранее фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Спортсменка сдала положительный тест на COVID-19 и сейчас находится дома на карантине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика