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Сборная России по биатлону получила положительные тесты на COVID-19

Ирина Киселенко
20:02 25.11.2020
Положительные результаты зафиксированы в командах России, Латвии и Молдавии.
Сборная России по биатлону получила положительные тесты на COVID-19
© Фото: Tomi Hänninen Newspix24 Globallookpress

Сборная России по биатлону получила положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU) в Twitter.

 «Мы начали проводить тесты ПЦР на COVID-19 на первом этапе Кубка мира BMW IBU в Финляндии. Во время первой тестовой сессии члены трех команд получили положительный результат. Затронутые команды - Россия, Латвия и Молдова», - говорится в сообщении.

Все члены команды были предупреждены и изолированы. Два первых этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти 28-29 ноября и 3-6 декабря.

Ранее фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Спортсменка сдала положительный тест на COVID-19 и сейчас находится дома на карантине.

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