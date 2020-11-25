Агент Марадоны подтвердил сообщения о смерти спортсмена

Агентство ЭФЭ со ссылкой на личного агента Диего Марадоны Матиаса Морию подтвердило смерть легендарного аргентинского футболиста. По данный издания Perfil причиной смерти могла стать остановка сердца – по информации газеты, у Марадоны упало давление, родные вызвали врачей, однако они не смогли спасти спортсмена

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур по причине кончины легендарного футболиста и тренера.

Ранее сообщалось, что недавно Марадона перенес операцию на мозге – по сообщения врачей, она прошла успешно. На проведение операции футболист решился после выявления субдуральной гематомы – об этом стало известно в начале ноября.