Умер Диего Марадона

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Ранее в аргентинских СМИ поступала информация о том, что спортсмен попал в больницу в тяжелом состоянии – сообщается, что он перенес остановку сердца. Об этом сообщила газета Clarin.

Недавно легендарный футболист перенес операцию на мозге – по сообщения врачей, она прошла успешно. На проведение операции футболист решился после выявления субдуральной гематомы – об этом стало известно в начале ноября.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего за свою карьеру он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.