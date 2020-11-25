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ФИФА назвала претендентов на приз лучшему футболисту года

Алена Миронова
18:52 25.11.2020
Церемония состоится 17 декабря в онлайн-формате.
ФИФА назвала претендентов на приз лучшему футболисту года
© Фото: Steffen Schmidt, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Международная федерация футбола опубликовала список из 11 номинантов на приз лучшему футболисту года.

Среди номинантов Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Тьяго Алькантара («Бавария», «Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Неймар («Пари Сен-Жермен»), Серхио Рамос («Реал»), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

В голосовании примут участие капитаны и тренеры национальных сборных, болельщики и журналисты. Голосование фанатов на сайте ФИФА завершится 9 декабря.

Уже 11 декабря ФИФА объявит тройку финалистов. Сама же церемония вручения наград пройдет 17 декабря.

В прошлом сезоне лучшим игроком года по версии ФИФА был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси. До 2019 года аргентинский футболист признавался лучшим игроком пять раз.

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