Спорт ЦСКА жестко ответил на слова Черчесова Ирина Киселенко Представителей футбольного клуба возмутили слова наставника национальной сборной об игре Федора Чалова. © Фото: Михаил Шапаев, РИА Новости Команда ЦСКА жестко ответила на критику главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в адрес нападающего клуба Федора Чалова. По мнению армейцев, наставник национальной команды перешел на личности. «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», - говорится в заявлении ЦСКА. Футбольный клуб также назвал Черчесова «физруком, а не тренером».



Ранее после разгрома сборной России от Сербии журналисты спросили у Черчесова, почему в матче в нападении сыграл форвард «Сочи» Антон Заболотный, а не игрок ЦСКА Федор Чалов.



«Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает», - высказался в ответ наставник национальной команды. Россия проиграла Сербии со счетом 5:0 в матче последнего тура группового этапа Лиги наций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика