Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

ЦСКА жестко ответил на слова Черчесова

Ирина Киселенко
17:19 25.11.2020
Представителей футбольного клуба возмутили слова наставника национальной сборной об игре Федора Чалова.
ЦСКА жестко ответил на слова Черчесова
© Фото: Михаил Шапаев, РИА Новости

Команда ЦСКА жестко ответила на критику главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в адрес нападающего клуба Федора Чалова. По мнению армейцев, наставник национальной команды перешел на личности.

«Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», - говорится в заявлении ЦСКА.

Футбольный клуб также назвал Черчесова «физруком, а не тренером».

Ранее после разгрома сборной России от Сербии журналисты спросили у Черчесова, почему в матче в нападении сыграл форвард «Сочи» Антон Заболотный, а не игрок ЦСКА Федор Чалов.

«Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает», - высказался в ответ наставник национальной команды.

Россия проиграла Сербии со счетом 5:0 в матче последнего тура группового этапа Лиги наций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:54 В стране и мире
Эксперт назвал спланированной провокацией США вторжение эсминца «Джон Маккейн» в залив Петра Великого
16:15 В стране и мире
Видео
Путин попросил Сечина доложить о новом проекте на Таймыре
15:57 В стране и мире
Видео
Лавров призвал США избегать «авантюр» на Ближнем Востоке
14:51 В стране и мире
Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды
14:22 В стране и мире
Госдума приняла закон о приостановке индексации окладов госслужащих в 2021 году
Популярное
Популярное
Археологи раскрыли настоящий рост библейского воина-гиганта Голиафа
Носки Байдена привлекли внимание на встрече с журналистами
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Агент Павла Прилучного назвала причину госпитализации актера
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Вирусолог рассказал, как Китай победил коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.