ЦСКА жестко ответил на слова Черчесова
Команда ЦСКА жестко ответила на критику главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в адрес нападающего клуба Федора Чалова. По мнению армейцев, наставник национальной команды перешел на личности.
«Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», - говорится в заявлении ЦСКА.
Футбольный клуб также назвал Черчесова «физруком, а не тренером».
Ранее после разгрома сборной России от Сербии журналисты спросили у Черчесова, почему в матче в нападении сыграл форвард «Сочи» Антон Заболотный, а не игрок ЦСКА Федор Чалов.
«Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает», - высказался в ответ наставник национальной команды.
Россия проиграла Сербии со счетом 5:0 в матче последнего тура группового этапа Лиги наций.