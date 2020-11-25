Спорт Суд отказался рассматривать дело Широкова в особом порядке Валентина Пескова О рассмотрении приговора футболисту в особом порядке ранее ходатайствовал защитник Широкова. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Мировой судья района Сокольники отказал в рассмотрении в особом порядке уголовного дела бывшего футболиста сборной России Романа Широкова. Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря. «В ходе судебного заседания подсудимый Широков поддержал ранее заявленное им ходатайство на стадии предварительного расследования об особом порядке судебного разбирательства. Сторона потерпевшего возражала и просила рассмотреть дело в общем порядке», - цитирует сообщение пресс-службы суда РИА Новости. В итоге суд постановил прекратить рассмотрение уголовного дела Широкова в особом порядке, и проводить дальнейшие слушания в общем порядке судебного разбирательства. Защита Широкова ранее настаивала на вынесении постановления приговора в особом порядке, так как это предполагает более мягкое наказание - в этом случае подсудимый полностью соглашается с предъявленным ему обвинением, а приговор постановляется без изучения доказательств. Однако представитель потерпевшего арбитра Александр Островский был против такого положения дел и настаивал на полноценном разбирательстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика