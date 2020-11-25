Избитый Широковым судья Данченков намерен требовать для него максимального наказания

Футбольный судья Никита Данченков, избитый Романом Широковым во время матча любительских команд в августе 2020 года, намерен требовать для него максимального наказания. Заседание по делу состоится сегодня, 25 ноября.

По его словам, шансов, что инцидент будет решен мирным путем, - нет, поскольку искренних извинений от Широкова не поступало. Кроме того, Данченков отметил, что футболист решил извиниться только спустя несколько дней.

«Сейчас наша основная задача, чтобы дело не рассматривали в особом порядке. Мы с этим категорически не согласны и будем добиваться, чтобы его рассматривали в обычном режиме и добиваться максимального наказания», - сказал арбитр журналистам перед заседанием.

Также Данченков подчеркнул, что никакого диалога между ним и Широковым с момента инцидента не было.

Ранее по факту произошедшего прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Футболисту может грозить до двух лет лишения свободы.