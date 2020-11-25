Черчесов высказался об «отставке» после разгрома Сербией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что ушел бы в отставку после матча с Сербией, если бы это было необходимо.

«Если бы это следовало сделать, то я бы это сделал», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главный тренер отметил, что сборная провела безобразный матч с Сербией, и он был шокирован результатом. Но глобальная задача – выход на чемпионат Европы – была решена.

Сборная России уступила команде Сербии со счетом 0:5 в рамках матча Лиги наций UEFA. Только за первые 45 минут в ворота российской национальной команды влетело четыре мяча.