Черчесов считает, что перерыв пошел Дзюбе на пользу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал запрет на участи Артема Дзюбы в матчах «Зенита». По его мнению, перерыв пойдет спортсмену на пользу.

«Не хочу это обсуждать. Он прекрасно знает, о чем идет речь. Эта пауза пошла на пользу. Принесла ли она пользу команде? Абсолютно спокойно к этому отношусь. Тогда так думал и сейчас так думаю», - сообщил тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что нападающий команды «Зенит» Артем Дзюба был отстранен от участия в ноябрьских матчах после публикации в интернете скандального видео с участием спортсмена.