Бойцы Харитонов и Яндиев отказались от претензий друг к другу после драки

Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов и Адам Яндиев, между которыми недавно произошел конфликт, отказались от претензий друг к другу. Об этом на пресс-конференции рассказал сам Харитонов.

«Мы не имеем претензий друг к другу. Главное, чтобы такого не повторялось среди спортсменов, особенно высокого уровня», - отметил боец.

Харитонов также добавил, что у него состоялся разговор с Яндиевым «по- мужски», с сожалением отметив, что это нужно было сделать до конфликта.

«Хорошо что не покалечили друг друга, нет серьезных травм. Но мне нельзя выступать определенное время, из-за полученных переломов», - сказал Харитонов.

Боец также высказался против возбуждения уголовного дела против Яндиева, так как у того есть семья и дети, которым нужен отец.