Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ преклонить колено

В Соединенных Штатах российский футболист Валерий Сарамутин, выступающий за клуб «Остин Боулд», отстранен от матчей после отказа встать на колено в поддержку движения Black Live Matter.

Полузащитник объяснил тренеру, что не понимает для чего это нужно делать, однако руководство клуба рекомендовало игроку пересмотреть свои взгляды.



«Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Президент утверждал: "Пойми - это проявление неуважения", а я отвечал, что не понимаю, зачем мне это нужно делать», - цитирует Сарамутина газета «Спорт-экспресс».

Футболист отметил, что после инцидента перестал попадать в основной состав команды - выходил только на замену, а затем его вовсе прекратили включать в заявку на матчи.