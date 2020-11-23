Спорт Медведев прокомментировал свою историческую победу на Итоговом турнире АТР Кирилл Васин Игра, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу россиянина. © Фото: JB Autissier via www.imago-image globallookpress Российский теннисист Даниил Медведев, одержавший победу в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), высказался о финальном поединке и игре своего соперника австрийца Доминика Тима. «Матч получился потрясающим, одна из лучших моих побед в карьере - три сета против такого игрока. Поздравляю Тима с тем, чего он достиг в этом сезоне, он уже в учебниках по теннису», - сказал спортсмен в эфире телеканала Eurosport. Игра, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу россиянина. Медведев выиграл Итоговый турнир впервые в карьере. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика