Российские теннисисты прокомментировали победу Медведева в турнире ATP

Известные российские теннисисты отреагировали на победу 24-летнего Даниила Медведева в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. По словам Марата Сафина, молодой спортсмен показал весь свой накопленный опыт.

«Выиграть восьмерку в конце года - это очень хороший результат для нашего вида спорта. Он уже второй год играет отлично, с каждым годом все лучше и лучше. Появляется опыт, естественно, появляется понимание, что делать, куда бежать, бить. Взрослеет, мудреет. Становится игроком высокого уровня», - отметил Сафин.

Николай Давыденко, который также завоевывал титул Итогового чемпиона турнира ATP, отметил, что Медведев стал более хладнокровным, что, возможно, позволило ему одержать победу.

«В детстве, конечно, он был совсем другим пацаном. Там я видел были матчи - и ракетки летали, и психовал, и ругался. Да он и прошлые годы еще не особо держал свой контроль», - отметил Давыденко.

Ранее сообщалось, что в финале турнира Медведев одолел соперника из Австрии Доминика Тима. Игра завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу россиянина.