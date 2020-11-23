Спорт Тарпищев назвал победу Медведева в Итоговом турнире «фантастикой» Светлана Головина По словам президента федерации тенниса, в ходе турнира спортсмен был хорошо подготовлен функционально и психологически. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Paul Zimmer, imago-images.de, Globallookpress Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии «Звезде» назвал победу Даниила Медведева в Итоговом турнире АТР феноменальной. «То, что сделал Медведев - это феноменальная победа не только для всех любителей теннисного спорта. Это великая победа для России. Победить первую, вторую, третью ракетку мира в одном турнире - это дорогого стоит», - сказал он. Тарпищев отметил, что в ходе турнира его поразила хорошая функциональная подготовка Медведева и психологическая стойкость. «Он играет уникально - у него хорошая голова, он демонстрирует интеллектуальный теннис, очень готов функционально, техника несколько необычна. Все эти качества и позволяют ему достигать высоких результатов. То, что он сделал - это фантастика», - подытожил президент федерации тенниса. Финальный турнир АТР, проходивший в Лондоне накануне, завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Даниила Медведев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика