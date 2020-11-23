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Тарпищев назвал победу Медведева в Итоговом турнире «фантастикой»

Светлана Головина
12:43 23.11.2020
По словам президента федерации тенниса, в ходе турнира спортсмен был хорошо подготовлен функционально и психологически.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Paul Zimmer, imago-images.de, Globallookpress

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии «Звезде» назвал победу Даниила Медведева в Итоговом турнире АТР феноменальной.

«То, что сделал Медведев - это феноменальная победа не только для всех любителей теннисного спорта. Это великая победа для России. Победить первую, вторую, третью ракетку мира в одном турнире - это дорогого стоит», - сказал он.

Тарпищев отметил, что в ходе турнира его поразила хорошая функциональная подготовка Медведева и психологическая стойкость.

«Он играет уникально - у него хорошая голова, он демонстрирует интеллектуальный теннис, очень готов функционально, техника несколько необычна. Все эти качества и позволяют ему достигать высоких результатов. То, что он сделал - это фантастика», - подытожил президент федерации тенниса.

Финальный турнир АТР, проходивший в Лондоне накануне, завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Даниила Медведев.   

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