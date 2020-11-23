Медведев выиграл Итоговый турнир АТР

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В финале Медведев одолел соперника из Австрии Доминика Тима.

Игра, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу россиянина. Медведев выиграл Итоговый турнир впервые в карьере. Кроме прочего, теннисист из России в ходе турнира смог одолеть первую ракетку мира серба Новака Джоковича, а в полуфинале был повержен испанец Рафаэль Надаль.

Ранее в беседе со «Звездой» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев «правил игрой» в поединке с Надалем.