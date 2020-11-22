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Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов в мире

Ян Брацкий
07:22 22.11.2020
В финале турнира АТР российскому спортсмену придется выйти на корт против австрийца Доминика Тима.
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов в мире
© Фото: daniil__medvedev, VK

Прославленный испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал россиянин Даниила Медведева одним из лучших игроков мира. Накануне Надаль уступил Медведеву в полуфинальном матче АТР.

По мнению испанца, он допустил слишком много ошибок из-за которых игра пошла не по его сценарию.

«Если ты ошибаешься в матче против одного из лучших игроков мира, то игра становится намного более сложной. Я поздравляю его и желаю ему всего наилучшего», - приводит слова теннисиста газета As. 

Комментируя исход встречи, Даниил Медведев признался, что победил за счет взвинчивания темпа игры в конце второго сета.

«На протяжении всей встречи до счета 4:5 во втором сете, когда он подавал на матч, я чувствовал, что играю хорошо, но моей игре не хватало какой-то связи. Я понимал, что мне нужно атаковать больше, потому что сегодня он делал такие удары, которые замедляют игру. И на тай-брейке и в третьем сете все стало действительно лучше», - рассказал Медведев в беседе с AFP.

Россиянин победил со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. К слову, Даниил Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем. В прошлом году Надаль обыграл россиянина в финале турнира серии «Мастерс» в Канаде.

Теперь за титул Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. 

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