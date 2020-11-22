Медведев впервые обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанского спортсмена Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Россиянин победил со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Уточняется, что Даниил Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем. В прошлом году Надаль обыграл россиянина в финале турнира серии «Мастерс» в Канаде, передает Tennis TV.

Теперь за титул Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Сейчас Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем восьми титулов АТР.