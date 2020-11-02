В UEFA ответили на информацию СМИ о возможном проведении ЧЕ в России

В UEFA рассказали, что чемпионат Европы по футболу, который должен состояться летом следующего года в 12 европейских странах, может пройти как в изначально запланированном варианте, так и в меньшем количестве стран. В том числе, в какой-либо одной стране.

«Мы сейчас оцениваем ситуацию, пока не обсуждались никакие изменения, очень важно посмотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, как будут осуществляться перелеты между странами», - говорится в сообщении организации.

Напомним, ранее французское издание Le Parisien сообщило, что UEFA изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной стране на фоне пандемии коронавируса. По информации источника издания, основным претендентом на проведение является Россия.

При этом президент UEFA Александер Чеферин сообщил, что организация не исключает сокращения числа стран проведения турнира.

Изначально проведение чемпионата Европы было запланировано в 12 европейских городах. В том числе, Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса UEFA принял решение перенести турнир на лето следующего года.