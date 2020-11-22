«Одиннадцать молчаливых мужчин»: Алексей Пиманов снял спортивную драму о легендарном британском турне «Динамо»

В среду, 18 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, выдающегося футболиста и тренера Константина Бескова. Его с благодарностью вспоминают и болельщики «Динамо», которое при нем выиграло последний на сегодняшний день отечественный трофей, и болельщики «Спартака», который он вернул в высшую лигу и сделал чемпионом. Это при Бескове Сборная СССР уверенно выступала на финальных турнирах чемпионата мира и Европы.

А сам он был участником другого знакового события - 75 лет назад, в ноябрьские дни 1945 года, отечественный футбол праздновал свой оглушительный успех. Состоялось первое послевоенное английское турне московского «Динамо». Грозные «Челси» и «Арсенал» выступали против наших, только-только вернувшихся с войны.

Британские футболисты и болельщики не имели ни малейшего представления о гостях. Газеты писали разное. Sunday Express сообщала, что в Англию приехали советские рабочие, которым по ночам разрешается играть в футбол. Daily Mail - что динамовцы в перерывах пьют водку с икрой. И на таком фоне - полный триумф.

«Одиннадцать русских игроков «Динамо» привезли с собой еду. В их двухзвездном самолете - несколько сот порций специального рациона. Можно понять, что они русские, потому что они в зимних ботинках», - писали газеты.

В Британии ждали спортсменов из страны, прославившейся на полях сражений во время войны. Однако равными соперниками своим профессиональным футболистам британцы наших вовсе не считали. О загадочных русских никто ничего не знал, но в газетах писали, скорее всего, приедут не высококлассные мастера, а заводские рабочие с балалайками. На кону стоял не только престиж советского футбола, но и всей страны.

Один из игроков «Динамо» - форвард Константин Бесков, которому суждено было в этом английском турне забить 5 мячей. Его связка со Всеволодом Бобровым выдавала убийственные комбинации, которые раз за разом приводили ко взятию английских ворот. Ровно 75 лет назад наши футболисты покорили Британию: две победы и две ничьих. Итоговый счет четырех игр - 19:9 в пользу «Динамо».

Во время знаменитого турне на британских островах Бескову исполнилось 25. Но за плечами у него и у всех игроков нашей команды были 4 года страшной войны. Бесков служил в Москве в бригаде особого назначения, занимался поиском диверсантов, оказывал помощь людям после бомбежек. Но даже тогда не переставал играть в футбол. В первом послевоенном чемпионате его «Динамо» завоевывает золотые медали, и именно эту команду выбрали для игр с британцами. В 34 года Бесков стал тренером. Под его руководством сборная завоевала серебро чемпионата Европы, «Динамо» выиграло кубок СССР. В 82 году одного мяча команде Бескова не хватило, чтобы выйти в полуфинал Чемпионата мира. С именем Бескова связан самый яркий период в советской истории московского «Спартака».

«Успехи, которые преподал этот наш учитель Константин Иванович Бесков. А это вот его такое, когда он был зол и предупреждал: «Смотрите, футбол вас накажет». «За что накажет-то?». «Накажет, если будете ему изменять», - вспоминает заслуженный мастер спорта СССР Сергей Шавло.

Сергея Шавло Бесков пригласил в «Спартак», всего лишь один раз увидев его на поле. Умение раскрывать молодых футболистов отличало тренера красно-белых, которых он возглавил после вылета команды в первую лигу. Уже через два года Шавло, Черенков, Дасаев и Романцев выиграли «золото» союзного чемпионата. Главным творцом той победы был Бесков. Удача улыбалась его команде и в еврокубковых встречах против английских команд.

Он был тренером-диктатором: строгая дисциплина в команде и приверженность принципам игры, которые Бесков стал исповедовать одним из первых в мире. Именно тогда стали говорить про спартаковские кружева - головокружительные передачи, за которыми попросту не успевали соперники. На полотно, сотканное футболистами, Бесков и сам смотрел глазами болельщика. Во время игр руководил командой не со скамейки запасных, а с трибуны, словно из зрительного зала.

«Футбольный режиссер» - именно так называется книга, которую презентовали на этой неделе в честь столетия тренера. Сам Бесков любил театр. Считал, что его команда играет ради аплодисментов зрителей.

А режиссер Алексей Пиманов снял художественный фильм о легендарном английском турне «Динамо». Картина называется «Одиннадцать молчаливых мужчин». Пиманов эту картину посвящает поколению победителей, несломленным, тем, кто всегда готов был идти до конца ради победы, людям, которые готовы были покорять все новые и новые вершины в науке, искусстве, кино, спорте, и лучше всех умели защищать свою страну, хоть на поле битвы, хоть на футбольном поле.

«Этих ребят под войну подняли в школах, как минимум 7 классов, 10 классов, техникумы , училища и так далее. Плюс к этому - патриоты, плюс к этому - Ворошиловские стрелки, плюс к этому - спортсмены. Я этому поколению старался в очередной раз сказать огромное спасибо. Они проигрывать не умели, они не умели проигрывать, это поколение победителей. И мы кино посвящаем великому поколению победителей», - рассказал журналист, кинорежиссер, продюсер Алексей Пиманов.

Игра «Динамо» стала настоящим откровением для родоначальников футбола. Один только матч в Кардиффе закончился небывалым разгромом. Наши молчаливые футболисты забили в ворота соперников 10 мячей. Четырежды отличился Константин Бесков. А ведь британская публика готовилась совсем к другому исходу.

Спортивная драма, которая снята как настоящий футбольный матч. Для съемок картины специально выбирали артистов, которые сами великолепно обращаются с мячом. Павел Трубинер исполнил роль динамовского наставника Михаила Якушина. Он стал первым советским тренером, успешно выступившим на международном уровне.

«Это, действительно, великие люди, великие спортсмены. Мы сняли это кино, чтобы сегодняшнее поколение посмотрело на настоящих реальных героев своей страны», - заявил исполнитель роли тренера Михаила Якушина в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин» Павел Трубинер.

Своими победами в Англии советские футболисты в ноябре 1945 года рассказали о нашей стране всему миру великолепной игрой против лучших английских футболистов и навсегда вошли в историю футбола, как 11 молчаливых мужчин, совершивших настоящий спортивный подвиг.