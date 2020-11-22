«Он правил игрой»: Тарпищев прокомментировал победу Медведева над Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), выглядел отлично не только в этой игре, но и в двух предыдущих в рамках турнира. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Молодец. Во всех трех матчах, которые у него были, это со Зверевым, Надалем и Джоковичем, приходилось соперникам подстраиваться под него. То есть он показал чемпионский класс игры, где функционально выглядел лучше, чем оппоненты. Психологическая надежность и функциональная готовность - это два фактора, которые были у него высокими, выше чем у соперников. В принципе, он правил игрой... Он по достоинству одержал победу в матче с Надалем. Это большой успех для него. Он прошел первую и вторую ракетку мира на этом турнире и вышел в финал», - высказал свое мнение Тарпищев.

Ранее Медведев обыграл Надаля в рамках полуфинальной встречи турнира АТР. Россиянин победил со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Стоит отметить, что Даниил Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем. В прошлом году Надаль обыграл российского спортсмена в финале турнира серии «Мастерс» в Канаде.

Теперь россиянину предстоит встреча с австрийцем Домиником Тимом, с которым они поспорят за чемпионский титул.