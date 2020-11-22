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Россия открыла границы для членов семей иностранных спортсменов

Роман Захаров
11:13 22.11.2020
Членам семей иностранных спортсменов для прибытия в Россию будет достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели визита.
Россия открыла границы для членов семей иностранных спортсменов
© Фото: The Pixelman, Pixabay

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии введенного ранее на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в РФ для членов семей иностранных спортсменов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

«Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры смогут вновь приезжать в Россию. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - информирует кабмин.

В сообщении уточняется, что в августе Россия отменила ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, однако данное решение не распространялось на членов их семей.

Также в правительстве отметили, что теперь членам семей иностранных спортсменов для прибытия в Россию будет достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели визита.

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