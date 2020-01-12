Российские фигуристы завоевали золото юношеских Олимпийских игр

Российские фигуристы Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова выиграли золотые медали в соревнованиях спортивных пар на зимней юношеской Олимпиаде в Швейцарии.

Панфилова и Рылов в сумме за произвольную и короткую программы набрали 199,21 балла. Серебро завоевали россияне Илья Миронов и Диана Мухаметзянова (175,42). Третье место досталось грузинским фигуристам Алине Бутаевой и Луке Берулава (157,29).

На данный момент у российских спортсменов четыре награды - три золота и одно серебро. В субботу биатлонисты Олег Домичек и Алена Мохова выиграли мужскую и женскую индивидуальные гонки. Российская сборная в медальном зачете располагается на втором месте, лидирует команда Швейцарии, в ее активе три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. На третьем месте - команда Франции (2-2-2).