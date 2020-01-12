«Локомотив» не отпустил Смолова в Европу

Нападающего «Локомотива» Федора Смолова клуб отказался отпускать в голандскую «Фейеноорду». О срыве перехода сообщил тренер клуба Дик Адвокат.

«Федор Смолов хотел перейти в "Фейеноорд", однако "Локомотив" его не отпустил. На этом все и закончилось», - приводит слова Адвоката Voetbal International.

Также Адвокат заявил, что клуб заинтересован и в другом нападающем, Александре Кокорине из «Зенита». При этом он подчеркнул, что такой переход может оказаться слишком дорогим для клуба.

Ранее Смолова хотел заполучить «Эспаньол», чтобы усилить атаку в зимнее трансферное окно. Приоритетнее российского спортсмена оказался только португальский футболист - Рауль де Томас из «Бенфике».

29-летний Смолов является форвардом «Локомотива» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 19 встречах. Ранее он выступал за «Краснодар», где является лидером по количеству забитых мячей в истории клуба - 64 гола. В составе сборной России футболист играет с 2012 года. Всего в составе национальной команды он провел 39 матчей и забил 14 голов.