Путин поручил доработать стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

Правительству России до 25 декабря необходимо доработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года. Соответствующее поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Доработать с учетом предложений Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации», - говорится в сообщении.

Кабмину также необходимо предусмотреть взаимосвязь целей, задач и приоритетных направлений в стратегии, с учетом национальных целей развития РФ на период до 2030 года.

Владимир Путин также поручил разработать формирование условий для интенсивного развития массового спорта. Повысить заинтересованность различных групп населения в выполнении нормативов ГТО, а также стимулированию россиян к стремлению выполнить подобные нормативы.

В поручении также говорится о создании объектов спортивной инфраструктуры по месту учебы или работы, по месту жительства или отдыха граждан. Кабмин также должен предусмотреть разработку концепции детско-юношеского спорта и увеличение количества центров раннего физического развития детей. Привести в нормативное состояние имеющиеся объекты спортивной инфраструктуры и обеспечение их эффективного использования. А также создание условий, необходимых для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Кабмин должен также предусмотреть ресурсное обеспечение стратегии развития физкультуры и спорта в России на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации.